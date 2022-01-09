Türkiye Gazetesi

Gün içerisinde binlerce insan bankalara gitmek yerine internet bankacılığı üzerinden havale/EFT yapmayı tercih ediyor. Büyük kolaylık sağlayan mobil uygulamalar üzerinden yapılan havalelerde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. Gönderilen paranın yanmaması için 'açıklama' kısmının doldurulmasının önemli olduğu belirtilirken, bu kısım boş bırakılırsa gönderilen tutar 'borç' olarak nitelendirilebiliyor.

UYUŞMAZLIKLARDA DELİL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Gelişen teknoloji ile birlikte artık bankalardaki kuyruklar sona erdi. Özellikle genç kesim işlerini internet üzerinden hallediyor. Ödemelerini mobil uygulamalar üzerinden havale veya EFT ile halledenlerin bazı kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Avukat Emir Akpınar, "Bilindiği üzere bir başkasına internet bankacılığı yoluyla para gönderirken paranın ne amaçla gönderildiğini belirtmek adına 'açıklama' kısmı yer alır. Bu kısma diyelim ki kira borcumuzu yolluyorsak 'kira' şeklinde açıklama yazılır. Bu açıklama ileride çıkacak uyuşmazlığa delil niteliği taşımaktadır" dedi.

Havale yaparken 'açıklama' kısmını boş bırakırsanız borçlu çıkabilirsiniz

AÇIKLAMA YAZILMAZSA 'BORÇ' KABUL EDİLİR

Akpınar, konu ile ilgili hukuksal bir anlaşmazlık olduğunda Yargıtay'ın gönderilen havalede 'açıklama' kısmının boş bırakılmasını 'borç ödemesi' olarak kabul edeceğini belirterek, "Sonuç olarak havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu bakımdan internet bankacılığı ile havale yolu kullanılarak gönderilen paralarda böyle bir durum söz konusu olmakla birlikte, bunun aksini iddia etmek için konulacak şerh açıklamaya gönderilen paranın niteliğinin yazılması büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili örnek veren Akpınar, "Bir kişiye borç olarak bir miktar para göndereceksek, yapacağımız EFT işleminin açıklama kısmına söz konusu gönderilen miktarı 'borç olarak gönderiyorum' şeklinde veya '3 aylığına borç olarak gönderiyorum' şeklinde açıklamaya şerh düşmemiz gerekiyor. Herhangi bir açıklama yazmadığımız takdirde karşı tarafa olan borcumuzu ödediğimiz anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

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