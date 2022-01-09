Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için birçok hizmeti peş peşe kullanıma sunuyor. Bunlardan sonuncusu ise kimlik kartlardaki yeni dönem ile başlayacak. Yarın 50 şehrin nüfus müdürlüklerinde başlayacak olan yükleme işlemi ile birlikte kimlik kartlarda e-İmza olacak, birçok işlem online ve güvenilir olarak halledilebilecek.

21 Eylül 2020 tarihinde başlatılan 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesinin ikinci adımına geçildi. Buna göre; TC kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemi nüfusmatikler aracılığıyla yarın 50 ilde başlayacak. Nüfusmatiklerde başlayan uygulama sonrası kısa sürede ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yükleme işlemleri yapılabilecek.

Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesi olarak kullanabilmenin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilme imkanına kavuşacak.

e-İmza yükleme işlemi Ocak ayı sonunda Tüm Türkiye'yi kapsayacak

ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF EDİLECEK

e-İmza ile birlikte adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemleri hızlanacak ve güvenilirlik artacak.

Bankacılık, noter, sağlık, hukuk ve tapu gibi pek çok alanda elektronik ortam yoğun bir şekilde kullanılıyor ve e-İmza burada önemli bir yer tutuyor. e-İmza ile birlikte kırtasiyeciliğin azaltılması, hatasız işlem ve maliyet tasarrufu hedefleniyor.

Ayrıca e-İmza, ıslak imzaya nazaran kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliğine sahip. Vatandaşlar ellerinde hazır bulunan kimlik kartlarına e-İmza yüklemesi yaptıracağından kargo maliyetleri de ortadan kalkacak.

10 Ocak Pazartesi günü kimliklere e-İmza yükleme işlemine başlanacak iller şöyle;

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak.

e-Devlet'ten yeni bir uygulama daha! Kimlik numarasına engelleme Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, e-Devlet üzerinden, vatandaşların kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek yeni kolaylık duyuruldu.

Bakan Koca duyurdu: Aile hekimliklerinde SMA taraması başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalıtsal bir kas hastalığı olan SMA'nın önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan ücretsiz tarama programının bugün itibariyle Aile Hekimliklerinde başladığını açıkladı.