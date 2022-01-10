Türkiye Gazetesi

Türkiye geçen yıl ihracatta tarihî bir rekora imza atmış, toplam dış satım 2020’ye göre yüzde 33 artarak, 225,4 milyar dolara yükselmişti. İhracattaki bu artışa geleneksel sektörlerden çok sanayi ürünleri damga vurdu. Sanayi ihracatı 2021’de, önceki yıla göre yüzde 34 artarak 171 milyar dolara yaklaştı. Sektör ihracatı böylece tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sektör, aynı zamanda toplam ihracattan yüzde 75,8 gibi yüksek bir pay almayı da başardı. Rakamlar; Türkiye’nin yıllardır başarmaya çalıştığı “katma değerli satış” yolunda önemli mesafe aldığını da göstermiş oldu. Verilere göre;

> Sanayiye bağlı sektörler arasında geçen yıl en fazla ihracatı 29,4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

> 25,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ikinci, 22,4 milyar dolarla çelik üçüncü, 20,3 milyar dolarla hazır giyim dördüncü, 14,2 milyar dolarla elektrik-elektronik beşinci sırada yer aldı.

> Demir ve demir dışı metaller, tekstil, makine, iklimlendirme, çimento, mücevher, savunma ve havacılık, gemi ve yat sektörleri de önemli miktarda ihracata imza attı.

> Sanayi grubu bünyesindeki 16 sektörün hepsi geçen yıl ihracatını artırdı. En fazla ihracat artışını yüzde 79,5 ile “mücevher” gerçekleştirdi.

> Geçen sene sanayi ihracatında en fazla talep Almanya’dan geldi. Bu ülkeye ihracatta demir, hazır giyim ve konfeksiyon, iklimlendirme, makine, otomotiv ürünleri başı çekti.

KOMUŞLARA 21 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Geçen yıl Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan’a yapılan ihracat, 2020’ye göre yüzde 33,8 artarak yaklaşık 21 milyar dolara çıktı. En fazla ihracat 9 milyar dolarla Irak’a yapıldı. Komşulara ihracat sektörlere incelendiğinde, “kimyevi maddeler” ilk sırada yer aldı. Bu sektörden 6 komşu ülkeye 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri ihracatında rekor geldi Türkiye’nin yeni ekonomi modeli, ihracat tarafından meyvelerini vermeye başlıyor.

Güneydoğu’dan rekor ihracat Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının 2020 yılına göre yüzde 26,4 büyüyerek 11,7 milyar doları aştığını ve bugüne kadarki en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaşıldığını açıkladı.