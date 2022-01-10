Türkiye Gazetesi

Çeyrek ve gram altın fiyatları 10 Ocak Pazartesi günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından araştırılıyor. Peki, haftanın ilk iş gününde yani bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Ocak altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 10 Ocak Pazartesi kaydedilen güncel verilere göre 791 lira alış ve 806 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatları 10 Ocak Pazartesi günü kaydedilen güncel verilere göre 1.273 lira alış ve 1.301 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

795,13

795,27

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.792,04

1.792,35

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.088,83

5.185,13

YARIM ALTIN FİYATI

2.536,46

2.600,52

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

719,03

750,45

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'altın' değerinde yatırım tavsiyesi Geçtiğimiz yıl sonunda 18 TL'ye kadara yükselerek rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini devreye sokması ile sert düşüş yaşadı. Vatandaşlar yatırım için güvenli liman ararken, Ekonomi Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu ve çarpıcı yatırım tavsiyelerini "Cumhuriyet tarihinde bir ilk" diyerek TGRT Haber ekranlarından paylaştı. Altın yatırımcısına rakam verip 'bekleyin' diyen uzman ekonomist, 750 -770 bandına düşmeden yatırım yapılmamasını tavsiye etti.

Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Merkez bankaların enflasyonla mücadele için faiz artırımına gitmesi, özellikle Fed’in faiz artırımına tarihinden önce gitme sinyallerini vermesi altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Aynı zamanda koronovirüsün yeni varyantı Omicron, tüm dünyada hızla yayılması piyasalarda tedirginliğe sebep oluyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın yükseldi mi? İşte güncel altın fiyatları…