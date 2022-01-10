Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) E9 Emisyon Grubu VI. 20 TL banknotları bugün itibariyle tedavüle verecek. Banknotların tedavülüyle ilgili TCMB’nin ilgili duyurusu Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

YENİ BANKNOTLARDA İMZA DETAYI

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

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