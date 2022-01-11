Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Gazetemize konuşan İbrahim Afyon “Toprak Mahsulleri Ofisinin desteğiyle yem fiyatlarımızda biraz gerileme oldu. Ambalaj, enerji ve lojistikteki maliyet artışlarımızı da dikkate aldığımızda, biz zaten maliyetine yakın satış seviyesindeyiz. Marketlerde bir koli yumurtadaki 55, 60, 65 liralık fiyatlar, bizim yumurtamız değil. Organik adı altında üretilen yumurtalar. Eğer bu yumurtalar bizim yumurtalarımız ise marketler fahiş fiyat uyguluyor” dedi. Bir koli 30’lu yumurtanın üreticiden çıkışının 30 lira civarında olduğunu söyleyen Afyon “Marketlerde de bu fiyat 45 liraya kadar normal. Bizden çıkan yumurtaların 45 liranın üzerinde satıldığına ilişkin şikâyetler geliyor. Üretici, maliyetine yakın satmaya çalışırken, devletimiz bize zararına ham madde verirken, tüketicinin korunması gerektiği bu dönemde marketler de kâr payını gözden geçirsin” çağrısında bulundu.

YÜKSELİŞ BEKLEMİYORUZ

Afyon, yumurta fiyatlarında değişiklik olup olmayacağını ilişkin de “Ham madde, yem, nakliye, ambalaj fiyatları aynı kaldığı sürece yumurta fiyatlarında yükseliş beklemiyoruz. Fiyatlarda düşüş olması için de girdilerimizin düşmesi gerekiyor. Öte yandan üreticide fiyatın düşmesi, markette fiyatın düşmesini sağlamıyor. Market fiyatları, makul seviyeye çekilmeli” açıklamasını yaptı. Organik yumurta ile konvansiyonel yumurta arasında bir fark olmadığına da dikkat çeken Afyon “Aroması farklı olabilir ama besleyicilik yönünden hepsi aynıdır. Organik yumurtanın hayvanı, yemi, ortamı organik olacak. Eğer konvansiyonel yumurta üretimi yapılan tavuğun yemini yiyorsa, o da organik değildir. Vatandaşlar, organik yumurta sertifikasını görmeli” diye konuştu. Organik yumurta üretiminin, piyasanın yüzde 2’sini oluşturduğuna dikkat çeken İbrahim Afyon “Marketler, organik yumurtayı kullanarak ‘yumurta pahalı’ yaftasıyla bizim üzerimize geliyor. Bu yapılmamalı” uyarısında bulundu.

Uzmanlar uyarıyor: Grileşen yumurtayı yemeyin Yumurtayı fazla haşladığımızda etrafında gri-yeşil, görüntüsü hoş olmayan bir halka oluşuyor. Pişirilme süresi ve şekillerine dikkat edilmeyen yumurta, faydasını kaybediyor. Uzmanlar yumurtayı bu şekilde yemeyi tavsiye etmiyor.

55 yıllık yumurta üreticisinden sıra dışı 'müzikli' yöntem İstanbul’da 55 yıldır yumurta üreticiliği yapan Cahit Şahin, daha nitelikli yumurta üretimi için tavuklarına her gün Muazzez Abacı ve Neşet Ertaş gibi sanatçıların şarkılarını dinletiyor.