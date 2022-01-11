Türkiye Gazetesi

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman, salgın şartlarının oluşturduğu bir nevi zorunlulukla bireylerin mobil ve temassız işlemlere yönelimin arttığını ifade ederek “Temassız kredi kartları, toplam kredi kartı sayısının yüzde 64,3’ünü oluşturuyor. 2019 sonunda kredi kartlarının yüzde 53,53’ünü temassız kartlar oluşturuyordu. Pandeminin başlangıç yılı olan 2020 yılında her 4 işlemden birinin temassız gerçekleştiğini görüyoruz. Temassız kart kullanımı işlem limitinin 120 TL’den 350 TL’ye artırılması da işlem sayısını tetikleyen önemli bir etken. Yerli kartların günlük temassız kullanımına bakıldığında işlem adedinin 2019’da 1,3 milyon, 2020’de 4,7 milyon iken 2021 yılı 11 aylık döneminde ise 9,9 milyonu aştığını görüyoruz. 2021 yılının ilk 11 ayında yerli kartların temassız kullanımı bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artarak işlem adedinin 3 milyar 327 milyon 523 bin 762’ye işlem tutarının ise 253 milyar 680 milyon 820 bin TL’ye çıktığını görüyoruz” diye konuştu.

Temassız ödeme yüzde 50’lere ulaştı Marka kimliğini yenileyen Axess, yeni reklam yüzü Gülse Birsel ve yeni özelliğiyle 20’nci yılına kutluyor. Yeni özellik sayesinde alışverişte biriken chip-paralar kaybolmuyor. İlk kez Axess’li olanlar 900 TL’ye varan chip-para da kazanabiliyor.

Kantinlerde temassız alışveriş Okul kantinlerinde temassız alışveriş yapılabilecek sistem oluşturuldu. Temassız ödeme sistemiyle birlikte çocukların paraya dokunmadan güvenli alışveriş yapmaları amaçlanıyor.