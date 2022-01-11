Türkiye Gazetesi

2021 yılının son aylarında 18 TL'ye kadar çıkan dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL'yi koruma sistemini açıklaması ile sert düşüş yaşamış 10 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Yeni yılın ilk haftası ile beraber yeniden tırmanışa geçen dolar kuru, hafta başında 14 TL'ye dayanırken, 11 Ocak itibariyle 13,81 TL seviyelerinden işlem görüyor.

OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Piyasalarda hareketlilik sürerken yatırımcılar da gözünü 20 Ocak 2022'de gerçekleşecek Merkez Bankası faiz kararı toplantısına çevirdi. Buna göre yatırımcılar merakla bekledikleri Ocak ayı faiz kararını haftaya öğrenmiş olacaklar.

Geçtiğimiz yıl eylül ayından itibaren faiz indirimi kararı uygulayan TCMB 2022 faiz kararını haftaya açıklayacak.

UZMAN EKONOMİSTLER NE DİYOR?

FED toplantı tutanaklarının açıklanması ile beraber, yatırımcılar dolar düşecek mi yükselecek mi merakla bekliyor. Piyasalardaki son durumla beraber, dolar kurundaki beklentisini açıklayan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar/TL bu haftanın önemine dikkat çekerek, ''Dolarda 14.50’e kadar yükselmek isteyen bir trend görebiliriz. Ya da olumsuz gelen bir veriden sonra dolar kuru 13.00 seviyesine gerileyebilir." dedi.

"GERİLEME ÖNGÖRÜNÜYORUM"

Doların şu an yatay seyrin devam ettiğini açıklayan Memiş, "Önümüzdeki hafta boyunca dolarda 12.60 ile 12.20 seviyesi arasında bir gerileme öngörüyorum. Çünkü hükümetten ekonomi programlarıyla ilgili yeni açıklamalar bekliyorum'' diye konuştu.

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Dolar kuru bugün ne kadar? 10 Ocak dolar kuru Haftanın ilk günü sabah saatlerinden itibaren yatırımcıları ve vatandaşlar “ Bugün dolar kaç TL oldu?” sorusunu mercek altına aldı. Piyasaların açılmasıyla dövizde haftanın ilk alış satış rakamları belli oldu.