Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde asgari ücret belli oldu. KKTC'de Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin yetersiz işverenin ise gerekenin üzerinde bularak itiraz ettiği brüt 7 bin TL’lik asgari ücrette, nihai kararını verdi.

Bugün toplanan komisyonda, işveren tarafının reddettiği asgari ücret hükümet ve işçi tarafının onay vermesi ile oy çokluğuyla resmen kabul edildi.

6 BİN 90 TL OLDU

KKTC'de buna göre, asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yeni kararı, resmi gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

DAHA ÖNCE 4 BİN 324 TL'YDİ

Daha önce asgari ücretin net 4 bin 324 TL olduğu KKTC’de asgari ücret, bu sene yüzde 40 oranında artırıldı.

KKTC'de günlük vaka sayısı ilk defa bini aştı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1001 vaka tespit edildi. Bu, günlük bazda en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

KKTC'den TL hamlesi: Çalışmalar hız kazandı Türkiye'de TL ile satılan ürünlerin KKTC'de de Türk lirası ile işlem görmesi için çalışmalar hız kazanırken, KKTC'nin Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bu girişimin ticari öngörülebilirlik ve fiyat istikrarı açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.