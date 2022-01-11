Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bu yılki faiz kararlarına odaklanmış durumda. Beklentiler, FED'in "en az 3 faiz artışı yapacağı" yönünde ağırlık kazandı. İlk faiz artışının da mart ayında geleceği öngörülüyor. Mevcut faiz oranları 0-0,25 bandına bulunuyor. Her faiz artışının 0,25 puan şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu hamleler bütün varlıklar gibi kripto paraları da etkileyecek. Yatırımcılar, "FED faiz artırırsa Bitcon kaç dolar olur" sorusunun cevabını arıyor.

FAİZ ARTIŞI BİTCOİN AŞAĞIYA ÇEKECEK

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, "Şahinleşen FED ve yüksek enflasyon sarmalında; ABD faizlerindeki artış şirketlerin finansman maliyetlerinin artmasına, bilanço küçültme ise finansmana erişimde zorluklara neden olacak. Bu nedenle faiz artışı ilk etapta endeksleri olumsuz etkileyecek ve aralarındaki korelasyon nedeniyle de Bitcoin’i ilk etapta aşağıya çekecektir. Ancak getiri arayan yatırımcının adresi yine Bitcoin tarafında olacaktır. Kontrol %90 oranında balinaların eline geçti. Bu nedenle piyasa oldukça hareketli. Bitcoin’de teknik göstergeler de, 38.450 dolar seviyesi altına indiğinde 30.000 dolar seviyelerine işaret eden OBO formasyonunu ortaya çıkardı. Bitcoin şimdilik 40.000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Aşağı senaryoyu bozabilmesi için 45.000 dolar seviyesini kalıcı olarak yukarı kırması gerekir" dedi.

Kripto para piyasalarında yangın! Bitcoin’de düşüş sürüyor Kripto para birimleri son hızıyla gerilemeye devam ediyor. Özellikle Omicron varyantı, Fed’in faiz sinyalleri, kripto para madenciliğinin yasaklanması ve Kazakistan’daki iç karışıklıklar kripto paralarda büyük kayıplara yıl açtı. Lider kripto para birimi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 10 değer kaybederek 42 bin dolar seviyelerine geriledi. Yatırımcılarda ise ‘Bitcoin neden düşüyor?’ sorusu oluşmaya başladı. İşte kripto paralardaki son durum…