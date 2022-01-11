Türkiye Gazetesi

Yüksek enflasyonla mücadeleyi odağına alan ABD Merkez Bankası'nın 16 Mart'taki kritik toplantısında, (anketlere göre) "yüzde 90 ihtimal" ile faiz artırması bekleniyor. Haftaya 13,87 TL seviyesinden başlayan dolarda sakin seyir bugün de sürdü. Kur 13,68-13,88 TL bandında yatay hareketine devam ediyor. FED Başkanı Powell, (TSİ) 18:00’da ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne, Başkan adaylığı için bir sunum gerçekleştirecek. Senatörlerin sunum sonrasında soracağı sorulara Powell tarafından verilecek cevaplar yatırımcıların radarında olacak. FED’in 26 Ocak toplantısı öncesinde yapılacak bu sunum, doların yönü için de kritik öneme sahip... Yatırımcılar "Dolarda kritik 14 TL seviyesi aşılacak mı" sorusuna cevap arayacak.

DOLARIN DİRENCİ KIRILABİLİR

Analistler "Geçen cuma günü beklentileri karşılamayan tarım dışı istihdam verileri sonrasında dolar gerilemişti. Ancak yurt dışında risk alma iştahının azalması ve FED’in para politikası sıkılaştırma beklentileri ile, dolara olan talebin de artması bekleniyor. Powell'ın mesajlarında 'şahin' ton yükselirse, dolarda ana direnç olan 14 TL seviyesi kırılabilir. Muhtemel geri çekilmelerde ise ilk etapta 13,50 TL desteği test edilebilir" uyarısında bulunuyor.

Dolar düşer mi, yükselir mi? İslam Memiş'ten dolar yorumu Geçtiğimiz yılın son aylarını rekorla kapatan dolar, kur kormalı TL mevduat hesabına geçilmesi ile hızlı bir düşüş yaşamıştı. Yeni yılın ilk haftasında yeniden yükselişe geçen dolar kuru, yatırımcılar tarafından her gün kontrol ediliyor. Peki 11 Ocak dolar kuru ne kadar? Yeni haftaya 14 TL sınırında başlayan dolar 13,81 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Dünyaca ünlü uzmandan açıklama: Altın ve dolar yerine 'bu 3 şeyi alın' Dünyaca ünlü yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, altın ve dolar yerine gümüş, bakır ve tarım arazisini yatırım tavsiyesi olarak verdi.