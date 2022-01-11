PGİS'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 29 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
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PGİS'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 29 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Etiketler : LPG,