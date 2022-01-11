Türkiye Gazetesi

PGİS'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Otogazda 29 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."