Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlemeleri çerçevesinde Türk lirasına dönüştürmeleri halinde bu suretle açılacak TL mevduat ve katılım hesaplarında en az üç ay vadeli olarak değerlendirebilecek.

Bakanlığın hazırladığı taslak kapsamında, kur değerlemesi sonucu hesaplanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna olacak.

Türk lirasına dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022 tarihine kadar yapılması durumunda, 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilecek.

ALTININ TL'YE DÖNÜŞÜMÜNDEN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR DA DESEK KAPSAMINDA

Ayrıca kurumlar vergisi mükellefleri, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirebilecek.

Böylelikle elde edilen Türk lirası varlığının en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşacak kazançlar ve vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Döviz hesabını TL’ye çevirene destek: Şirket ve kurumlar da dahil edildi Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında düzenlemeye gidildi. Merkez Bankası’nın hazırladığı değişiklikle gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler ve şirketler de Türk Lirası mevduat hesabı açabilecek altın hesapları için de dönüşüm yapabilecek.

Genç istihdamına teşvik paketi kapsamında işe alımlar başladı: Firmalara 100 bin TL destek KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu destek paketi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurt, genç istihdamına önemli derecede katkı sağlayacak destek paketi için başvuru sayısının 10 bine yaklaştığını belirtti. Aynı zamanda Kurt, peyderpey işe alımların başladığını ve Ocak ayında istihdama ciddi bir katkıda bulunacağını belirtti. Öte yandan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, istihdam sağlayan firmalara da 100 bin liralık destek sağlanacağını açıkladı.