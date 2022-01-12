Türkiye Gazetesi

Lüks arabalar üreten Rolls-Royce geçen sene 5.586 araç sattı. Bu, şirketin 117 senelik tarihinde görülen en yüksek rakam. Lüks markanın fiyatları 233.000 sterlinden (4.400.000 TL) başlıyor. Şirketin bazı modellerinin fiyatı ise 432.000 sterlini (8.100.000 TL) buluyor. Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös, satışlarındaki patlamanın sebebini şu sözlerle açıkladı: “Çoğu insan, salgında yakınlarının ölümüne şahit oldu. Bu da onları hayatın kısa olduğu düşüncesine sevk etti. Böylece ileriye ertelemek yerine daha iyi bir hayat sürmeyi hemen istediler.”

Sanayi'de satışlar rekor kırdı... Katma değerli ihracat zirvede 2021’de yüzde 34 artarak 171 milyar dolara yaklaşan sanayi ihracatı, toplam dış satımdan yüzde 75,8 gibi yüksek bir pay almayı başardı. Böylece Türkiye “katma değerli satış” yolunda önemli mesafe aldığını da göstermiş oldu.