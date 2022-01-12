Türkiye Gazetesi

Cross Wagon, 550 litrelik bagaj kapasitesi, yüksek sürüş pozisyonu sunan gövde mimarisi ile outdoor aktivitelerini sevenler, kalabalık aileler ve hobi sahiplerine yönelik tasarlandı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Cross Wagon’un, bu aydan itibaren Avrupa pazarlarında RED versiyonu ile satışta olacağını açıkladı.

Cross Wagon’un, Türkiye’de ailenin diğer üyeleri gibi en güncel teknolojik özelliklerle satışa sunulduğunu aktaran Aytaç, Egea sedan ve hatchback modellerinin segmentlerindeki başarısını korurken, station wagon modelinin yüzde 86’lık bir payla segmentini domine ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: Geçtiğimiz sene tüketiciyle buluşturduğumuz Egea Cross da diğer aile üyeleri gibi çok sevildi ve pazara sunulduğu yıl yaklaşık 20 bin adetlik satış rakamına ulaştı. Türkiye otomotiv tarihinin en başarılı modellerinden biri olan Egea’nın, lansmanından bu yana 345 bin adedi geçen toplam satış rakamı da model ailesinin gücünü yansıtıyor. Sadece 2021 yılında pazarda 71 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşan ‘Egea Ailesi’nin yepyeni üyesi Cross Wagon’un kendi segmentini oluşturacağına ve model ailesini daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Egea konuşmaya başlayacak Kullanıcısına motor, lastik ve yakıt bilgilerini uzaktan bildiren, gittiğiniz noktada boş otopark durumunu kontrol eden “Fiat Yol Arkadaşım Connect” Bursa’daki AR-GE merkezinde geliştirildi.

Egea Cross’ta satış başarısı Fiat markası ile ülkemizde üretilen Egea ailesi tanıtıldığı ilk günden bu yana toplamda 300 bin adetlik satışı geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.