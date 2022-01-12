Türkiye Gazetesi

Yatırımcılar merakla dolar ne kadar oldu araştırıyor. Beklenen konuşmanın ardından fazla oynamayan dolar, bugün ABD enflasyon verilerini açıklanması ile 'dolar düşer mi, yükselir mi' sorularını yeniden gündeme getirdi.

Dün 13,8021 TL seviyinde günü tamamlayan Dolar/TL kuru bugün 13,76 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,64'lerde seyrediyor.

Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci dönem için de Fed Başkanlığı'na aday gösterdiği Jerome Powell, ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını cevapladı.

"FAİZ YÜKSELTİLEBİLİR"

Powell, ekonominin artık destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Bu açıklamalarsa yatırımcı için sürpriz olmadığı için piyasalarda önemli bir etkisi olmadı. Gözler açıklanacak ABD enflasyon verisinde olacak.

Ülkede enflasyon Kasım’da yıllık yüzde 6,8 olarak gerçekleşmişti. Ekonomistlerse Aralık ayında enflasyonun yüzde 7,1’e ulaşacağı yönünde tahminde bulunuyordu.

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