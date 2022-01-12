Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını ile birlikte alınan genişletici tedbirler piyasalarda enflasyonun yükselmesine sebep oldu. Artan enflasyonla merkez bankaları faiz artırımına gitmeye başladı. Bugün ise altın yatırımcılarının dikkatle beklediği Fed’in faiz kararı açıklanıyor. Peki. altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç TL?

ARTMASI BEKLENİYOR

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD ekonomisinde enflasyon tehdit haline geldi. ABD merkez bankası Fed, geçtiğimiz ay yüzde 6.8 olarak açıklanan enflasyonun Aralık ayında yüzde 7'nin üzerinde gelmesi bekleniyor.

GÖZLER FED KARARINA ÇEVRİLDİ

Fed'in faiz artırım hızını artıracak olan enflasyondaki yükseliş Altın fiyatlarını olumsuz etkilemesi beklenirken tersi durum yaşanmaya başladı.

Koronavirüste yeni varyant olan Omicron'un hızla yayılması, özellikle ABD'de günlük vaka sayılarının 1 milyonu aşması altına olan talebi artırmaya başladı. Bazı Avrupa ülkelerinin Koronavirüs nedeniyle yeniden kapanma kararı alması da altın fiyatlarını destekliyor. Olası bir kapanma anında ticaretin yeniden yavaşlayacak olması, piyasada para dolaşımının düşeceği beklentisi de altını yükselten diğer sebeplerden birisi.

Altın fiyatlarında son durum…

1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın güne 809 liradan başladı. Gün içinde en düşük 803 lira, en yüksek de 809.7 lira seviyesini gördü. Saat 06:25 itibarıyla 804.9 liradan alıcı buluyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.607,00 liradan alınıyor, 2.658,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.214,00 liradan alınıyor, 5.297,00 liradan satılıyor.

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

22 ayar gram altın 728,93 liradan alınıyor, 753,97 liradan satılıyor.

Dev projede sona yaklaşılıyor: Ekonomiye 1.9 milyar katkı sağlayacak Yusufeli Barajı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığından Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nda sus tutma işlemleri devam ediyor. Aynı zamanda Yusufeli Barajı, enerji üretiminde ekonomiye yılda 1.9 milyar lira katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündem ekonomi ve koronavirüs Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon verileri ışığında belirlenen memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılması bekleniyor.

Ünlü ekonomistten gram altın için çarpıcı tahmin: 1450 lirayı görebilir Enflasyon verilerinin açıklanması sonrası yeni yılın ilk işlem gününde altın ve döviz kuru ile ilgili tahminlerini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 1450 lirayı görebileceğini belirtti.