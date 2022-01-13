Türkiye Gazetesi

Satılık fabrikalar kısa sürede satılırken; kiralık fabrikalar ilana bile çıkmadan kiralanıyor. Çareyi kendi fabrikasını kurmakta bulan yatırımcıyı ise artan arsa fiyatları ve inşaat maliyetleri zorluyor. Fabrikaların yanı sıra depolara da büyük ilgi olduğunu aktaran Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay “Hem depoların hem fabrikaların fiyatları arttı. 2020’de 10 bin metrekare bir fabrikayı 120 bin TL’ye kiraya verebilirken bu 250-300 bin TL fiyatına geldi. Şu an yatırımcılar, parası olsa bile fabrika bulmak zorlanıyor. Satışa çıkan fabrikalar kısa sürede satılırken kiralık fabrikalar ilana çıkmadan kiralanıyor. Olan sınırlı sayıda yer talebi karşılamıyor. Müşterilerimizin en çok şikâyetçi olduğu konuların başında bu geliyor” diye konuştu.

ARSALAR KATLANDI

Fabrika bulamayanların arsa alıp fabrika kurmayı planladığını kaydeden Altınay “Yüksek ücretler ve isteğe göre fabrika bulamayanlar sanayi arsası alıp fabrika kurmanın peşine düştü. Ancak bu noktada arsa ücretleri de arttı. Metrekaresi 100 dolar olan arsa, 150-200 dolar oldu. Öte yandan demirden çimentoya inşaat maliyetleri de çok yükseldi. Bu da sanayicileri zorluyor” ifadelerin kullandı.

En çok ilgi gören bölgelerin fiyatları hakkında da bilgi veren Altınay şunları söyledi: Çerkezköy, Ergene, Kapaklı bölgesinde arsa fiyatlarının metrekaresi 150-200 dolarken Hadımköy, Beylikdüzü bölgesinde ise metrekare fiyatı 500-1.000 dolar aralığında değişiyor.

TOGG'un Gemlik'teki fabrikası hızla yükseliyor Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikası hızla yükseliyor. Fabrikanın 3 yıldaki hızlı yükselişi kameralara böyle yansıdı.

Batarya fabrikasından 10 bin kişi ekmek yiyecek Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığındaki Siro şirketinin, proje bazlı devlet desteğinden yararlanarak Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisinin bölge istihdamına büyük ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.