Serbest piyasada 13,5360 liradan alınan dolar 13,5380 liradan satılıyor. 15,5400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8040 lira, avronun satış fiyatı ise 15,7580 lira olmuştu.
Dolar aşağı yönlü! ABD enflasyonu panikletti Türkiye'de piyasaların kapanmasının ardından dolarda aşağı yönlü sert hareketlenmeler yaşandı. Gün içinde en yüksek 13,85 seviyesini gören dolar, hızla gerilemeye başlayarak 13,16'ya kadar indi. Dolarda yaşanan bu sert düşüşün, ABD'de meydana gelen enflasyonla alakalı olduğu kaydedildi.