Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını açıkladı. Sanayi üretimi yıllık olarak Kasım ayında 11,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı.

Sanayi üretimi 2021 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 8,5 artmıştı.

TÜİK verileri açıkladı: Döviz bozdurup ev aldık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 gayrimenkul satış verilerini açıkladı. Buna göre rekor kırıldı. Özellikle son bir ayda döviz kurundaki artış sonrası gayrimenkul alımında patlama yaşandı. Vatandaşlar, döviz ve altınlarını bozdurup parayı gayrimenkule yatırdı.