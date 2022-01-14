Türkiye Gazetesi

TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı’na katılan Nazım Salur; “Amazon 8 ülkeye 13 yılda gitmiş. Getir, hem Türkiye’de 81 ilde hizmet veriyor hem de bir yılda dünyada 8 ülkeye ulaşmış. Bunun hikâyesini paylaşabilir misiniz?” şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

İşi kendi işi gibi gören, gece gündüz bu işe güç veren bir grup var bizde. Getir’de ortalama yaşımız 28. 40’lı yaşların üstünde insan sayısı çok fazla değil. İş zor ancak bir taraftan da zevkli. Zevkli olunca iş gibi olmuyor aslında. Arkadaşlar da iş gibi yapmıyor. Gittiğimiz ülkeye, zayıf bir oyuncu olmak üzere gitmiyoruz. Gerçekten oralarda kuvvetli bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bunun için kaynağımız da var. Kaynağı korkmadan kullanıyoruz. Buradaki motivasyon, yani şirketin ana hedefi büyüme üzerine şu anda. Tabii ki uzun vadeli hedefimiz, kârlılık ve değer oluşturmak... İlk dönemde yerli ve yabancı yatırımcılardan ilgi görmekte zorlandık. Sonra yatırımcı sayısı hızla arttı. Son yapılan 3 yatırım turunda hep dışarıda birileri kaldı. Yeni ‘start-up’ kuran arkadaşlar, baştan her şeyi hesaplayabileceklerini hiçbir zaman zannetmesinler. Çabuk pes etmesinler. Bu, bir kısa mesafe yarışı değil, bir maraton. İyi şirketler 10 ila 20 yılda ortaya çıkıyor. Teknolojide de bu böyle. Satmak için değil, uzun vadede tüm dünyaya yaymak için kursunlar işleri. Bu yapılabilir bir şey.

Getir, New York’ta hizmet vermeye başladı Getir, Şikago’dan sonra dünyanın en büyük ticaret ve finans merkezlerinden New York’ta hizmet vermeye başladı.

Getir, İngiliz hızlı teslimat uygulaması Weezy’i satın alıyor Getir'in yurt dışındaki büyümesi devam ediyor. İngiltere’nin hızlı teslimat uygulaması Weezy’i satın almaya hazırlanıyor.