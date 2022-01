Türkiye Gazetesi

Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Murat Keçeciler, dünyanın sanal haritasından arsaların satışa sunulduğu “Metaverse” konusunda “kuralsız” bir dönem yaşandığı uyarısında bulundu. Sanal dünyada arsa satışı yapılan platformlara Türkiye’den büyük talep olduğunu anlatan Keçeciler, bu platformlarda dünya haritasının parsel parsel satıldığını söyledi. Bu satışlarda işin en kritik yönünün, aynı arsanın birden fazla platformda satışa sunulması olduğuna değinen Keçeciler “Siz o noktayı satın aldığınızda diğer platformda aynı nokta başka birisi tarafından satın alınmış olabilir. Bunun önüne geçmeniz mümkün değil. Bunların her biri ayrı ayrı evrenler” dedi. Bu arsaların uzun vadede bir işe yarayıp yaramayacağının ayrı bir tartışma konusu olduğunu anlatan Keçeciler “İlginç bir şekilde sanal ortamlardaki arazi satışlarında bir numara Türkiye. En fazla arazi satın alanlar bizleriz. Geçen hafta OVR’de toplamda 80 bin arazi satışı yapılmışsa, bunun 20 binini biz Türkler almışız. Buradaki temel motivasyon ‘İleride buralar değerlenir şimdiden yatırım yapayım!’ Bu mantık ne kadar sağlıklı işleyecek onu kestirmek, bir öngörü ortaya koymak mümkün değil. Sanal arsa meselesi son dönemde çılgınlık hâline geldi. Eğer teknolojiye yatkın bir girişimci değilseniz, bunu bir yatırım aracı olarak görmeyin” diye konuştu.



Metaverse aleminde Boğaz Hattı kapış kapış satılıyor

KURUMLAR HAREKETE GEÇSİN

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan ise ‘metaverse’de artık ikinci, hatta üçüncü el arsa satışlarının konuşulur hâle geldiğine dikkati çekti. Sadece İstanbul’da 20 binden fazla arsanın sanal ortamdan satıldığını kaydeden Ercan “Türkiye’nin her yerinden arsa satışı var. Örneğin geçenlerde birileri Trabzon’daki Avni Aker Stadyumunu sanaldan alıp Fenerbahçe bayrağı koymuş, bu da kriz oluşturmuştu sanalda. Gelecekte bunun gibi birçok şey göreceğiz. Gelecekte tarihî ve dinî yapılar için benzeri olaylar yaşanabilir. Örneğin bir ibadethane, metaverse evreninde bir bar, eğlence merkezi olabilir mi? Bunun gibi birçok soru akla geliyor. Kamu kurumları nasıl bir karar verecek, bir an önce buradaki tavır belli olmalı. Bizim paramız bir yerlere akıyor. Ciddi paralar bunlar. Neredeyse gerçek hayattaki arsa fiyatlarına ulaştı sanaldaki arsa fiyatları. Böyle giderse de ciddi sıkıntı olacak” ifadelerini kullandı.

GERÇEK DÜNYADA KARŞILIĞI YOK

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, ‘metaverse’de “İstanbul arsası” denilen şeyin, sadece dijital bir resmin JPEG formatındaki NFT’si olduğunu vurguladı. Her ‘metaverse’ ortamının “Burası merkez olacak” iddiasıyla müşteri çekmeye çalıştığını, bunun da alıcıları yanıltabileceğini belirten Kurtuluş “İnsanlar gelecekte bu arsaların çok yüksek rakamlara ulaşacağı ve zengin olacakları hayaliyle bu projelere yatırım yaptı. Bunlar tehlikeli şeyler. Borç alarak kesinlikle bu işlere girmeyin. Sanal arsaların gerçek dünyada karşılığı yok. ‘Aldatıcı bir faaliyet’ olarak davalar açılabilir bu şirketlere. Yani ‘metaverse’de satın alınan arsaların gerçek sahiplerine ‘Bu bir dolandırıcılık faaliyetidir’ diyerek dava açma hakkı doğabilir” uyarısında bulundu.

