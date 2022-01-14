Türkiye Gazetesi

FED'in enflasyon verilerini paylaşması ile küresel piyasalarda zayıflayan dolar son işlem günün 13,50 seviyesinde. Euro/TL ise 15,54 seviyesinde işlem görüyor.

GEçtiğimiz günlerde ABD'de son 39 yılın en yüksek enflasyon değeri yüzde 7 ile açıklanmış, beklentilerle açıklanan rakam parallellik gösterince dolarda zayıflama yaşanmıştı. Rakamların açıklanmasının ardından Dolar/TL 13,20'nin altını görürken bugün ise dolar yeniden 13,54 seviyesine yükseldi.

ASIL ETKİ 25 OCAK'TA

Enflasyon rakamının yüksek gelmesinin para ve altın piyasalarına etkisini açıklayan uzmanlarsa kurdaki dalgalanmanın kalıcı olmayacağını belirterek, asıl etkinin 25 Ocak’taki FED toplantısından sonra yaşanacağına dikkat çekti.

ABD ENFLASYONU 39 YILIN ZİRVESİNDE

Uzmanlar, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 7 ile 39 yılın zirvesindeki yerini korumasının ardından dolar endeksinin düşüşe geçtiğini ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin de dolar karşısında değer kazandığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşmesinin tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini hatırlatan analistler, buna karşın para politikasında belirsizliklerin azalmasının dolar talebini kısmen de olsa azalttığını bildirdi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11,4 artarak, ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 8,38'in üzerinde gerçekleşti.

Uzmanlar bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

Ekonomist Necmettin Batırel'den dolar tahmini Ekonomist Necmettin Batırel, doların düşeceğine dair bir tahminde bulunarak; "9 ile 8,5 TL arasına düşecek. Mart sonunda cari açık kapanacak" dedi.

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Dolar aşağı yönlü! ABD enflasyonu panikletti Türkiye'de piyasaların kapanmasının ardından dolarda aşağı yönlü sert hareketlenmeler yaşandı. Gün içinde en yüksek 13,85 seviyesini gören dolar, hızla gerilemeye başlayarak 13,16'ya kadar indi. Dolarda yaşanan bu sert düşüşün, ABD'de meydana gelen enflasyonla alakalı olduğu kaydedildi.