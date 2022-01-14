Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yaklaşık 1 yıldır destek verdiği kripto para birimi Dogecoin ile ilgili açıklamada bulundu.

Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini söyledi.

DOGECOIN'İN DEĞERİ ARTTI

Elon Musk'ın tweet'i sonrası Dogecoin'in değeri yüzde 20'ye yakın değer kazandı.

Dogecoin'in değeri dün 2.30 TL seviyelerindeydi. Musk'ın Dogecoin ile Tesla ürünleri alınabileceğini açıklaması sonrası kripto para biriminin değerinin 2.73 TL seviyesine kadar çıktığı görüldü.

GEÇTİĞİMİZ AY DUYURMUŞTU

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 14 Aralık'ta sahibi olduğu Tesla’nın ürünlerinin ilerleyen zamanda kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini duyurmuş, açıklamanın ardından Dogecoin, yüzde 37 artmıştı.

Elon Musk eleştirilerin odağında: Tesla zammı araç sahiplerini kızdırdı SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu ve CEO’su milyarder Elon Musk, eleştirilerin odağında. Çünkü ünlü girişimci, elektrikli araç şirketi Tesla’nın geliştirdiği otonom (sürücüsüz) sürüş teknolojisine zam yaptı.

Elon Musk sonunda konuştu: Tesla Bot insan gibi olacak Teknoloji şirketlerinin geliştirmeye çalıştığı insansı robotlar yakın gelecekte birçok işi yapabilecek kapasiteye sahip olacağa benziyor. Mevcut iki ayaklı insansı tasarımlar ya da daha robotik modeller yürüyor, koşuyor, bir nesneyi tutabiliyor... En dikkat çekici robotlardan biri de Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya ait.

Beğenisi heyecanlandırdı: Afrodisias, Elon Musk'ın radarında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, sosyal medyada paylaşılan 'Afrodisias Antik Kenti' içerisinde bulunan bir stadyumun fotoğrafını beğenmesi Aydın'ın Karacasu ilçesinde heyecana neden oldu.