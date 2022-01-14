Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur aylıklarının ödeme günlerine ilişkin düzenleme yaptı. SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeler cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödeniyordu. Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi.

MAĞDURİYET GİDERİLDİ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi. Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyet giderildi.

Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin Doların 18,35 TL zirvesini test ettiği aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları merakla bekleniyordu. Türkiye İstatistik Kurumu, verileri dün açıkladı.

AK Parti’den kademeli doğal gaz tarifesi açıklaması: Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatı ödemesini uygun bulmuyoruz AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 4 Ocak tarihinden itibaren, TBMM çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini de getirileceğini duyurdu.