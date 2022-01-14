Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2016 Model , BMW Marka , 420 D CABRİO 2.0(190)LUXURY LİNE Tipli , 62729609 Motor No'lu , WBA4U3108G5E94613 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Cabrio , Rengi Beyaz olan araç icradan satılığa çıkarıldı.
2016 model BMW 420 D Cabrio 2.0 icradan satılık
14.01.2022 - 22:26 | Son Güncelleme: 14.01.2022 - 22:37
Türkiye Gazetesi
2016 model BMW 420 D Cabrio 2.0, icradan satılacak.
Etiketler : bmw,icra,satılık,
816993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/816993.aspx
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