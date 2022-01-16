Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | KOCAELİ

Bugüne kadar 38 projede 3 bine yakın konutu ev sahipleri ile buluşturan Zeray İnşaat gayrimenkul sektöründe liderlik yolculuğuna Kartepe’den başladı. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 910 milyon lira yatırım bedeliyle Zeray Esil Kartepe projesini hayata geçiren firma 2025 yılına kadar Türkiye’nin en büyük 10 gayrimenkul firmasından bir olmayı hedefliyor. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında 126 bin metrekare alan üzerinde yükselen Zeray Esil Kartepe 16 blokta 501 daireden oluşuyor. Az katlı, yatay mimari özelliğiyle dikkat çeken projede bahçe dubleks, ara kat, teras dubleks şeklinde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler yer alıyor. Metrekare fiyatlarının ortalama 7.500 lira olduğu projede fiyatlar ise 624 bin 450 TL’den başlıyor 4 milyon 887 bin liraya kadar çıkıyor.

DAİRELERİN YÜZDE 30’U SATILDI

Mimari tasarımını FE Mimarlık’ın üstlendiği projede dairelerin yüzde 30’unun satıldığını belirten Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray “Zeray Esil Kartepe lüks ile doğayı buluşturuyor. Dairelere özel yüzme havuzları bulunuyor. Ayrıca daire sahipleri sauna ve Türk hamamı ayrıcalığı yaşatıyoruz. Bunların yanı sıra proje özel eğlence ve oyun alanı, sinema-TV odası, tenis ve basketbol sahaları, fitness salonu, pilates odası, yoga alanı, squash, kickboks, bilardo, tavla, langırt oyun konsolları, yürüyüş ve hobi alanları gibi çeşitli donatılara sahip. Kış tatili denilince akla gelen yerlerden biri olan Kartepe Kayak Merkezine 15 dakika uzaklıkta bulunan Zeray Esil Kartepe, İzmit Körfezi, İzmit Marina, Seka Park, Kocaeli Fuarı Sahili, Harikalar Sahili, Başiskele, Değirmendere, Karamürsel ve Eskihisar komşu konumda yer alıyor. Daire teslimatları ise 2023 yılında” dedi.

2 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPACAK

Zeray Esil Kartepe’nin yeni yolculuklarında dönüm noktası olduğunu dile getiren Zeki Zeray 2025 yılına kadar yıllık ortalama 1 milyar 500 milyon TL, beş yılın sonunda ise toplam cironun en az 8 milyar TL olacak şekilde üretim hedeflediklerini söyledi. Zeray “Yılda 1.600 konut, beş yılın sonunda ise 8 bin konut üretmeyi planlıyoruz. Bu yılın ilk yarısında İzmit, Ankara Etimesgut ve Kocaeli bölgesi olmak üzere toplam altı yeni projenin temelini daha atacağız. Ankara’da 2 bin konutluk bir projemiz hazır. İlk etabına başlayacağız. Bunun yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da projelerimiz olacak. 2025 yılına kadar Türkiye’nin en büyük 10 inşaat firmasından biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.