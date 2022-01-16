Türkiye Gazetesi

Demir-çelik ve termik santralleri ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Zonguldak, İstanbul'a yakınlığı ve bölgenin en büyük limanına sahip olması gibi özellikleri ile birlikte stratejik bir önem taşıyor. Ekonomi için büyük önem arz eden şehirde, ulaşımın kolay sağlanması için büyük projeler hayata geçiriliyor. Bunlar arasında en önemlilerden biri olarak dikkat çeken Zonguldak-Kilimli yolu, 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Zonguldak-Kilimli yolu projesi ile güzergahın 4,5 kilometre, seyahat süresinin ise 25 dakika kısalacağını ifade etti.

TRANSİT TRAFİĞİ YERLEŞİM ALANI DIŞINA ÇIKARILDI

"Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin Türkiye'nin en önemli lojistik üslerinden olan Filyos Limanı güzergahında yer aldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, projeyle yerleşim alanından geçen transit trafiği yerleşim alanı dışına çıkardıklarını, trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin sağlandığını belirtti.

Karaismailoğlu, projenin teknik ayrıntıları hakkında şu bilgileri verdi:

"Toplam 6,5 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol, bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı yapıldı. Proje kapsamında, 764 metre uzunluğunda Aslankayası Tüneli, 473 metre uzunluğunda Uzunkum Tüneli, 674 metre uzunluğunda Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli-2, 3 bin 92 metre uzunluğunda Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli-1 inşa edildi. Ayrıca, 457 metre uzunluğunda Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları yapıldı."

ŞEHİR İÇİ TRAFİK RAHATLAYACAK

Karaismailoğlu, ağır sanayiye sahip Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan kesimin trafik yoğunluğuna cevap verecek şekilde projelendirildiğini bildirerek, fiziki ve geometrik standartların tüneller ve bağlantı yollarıyla yükseltildiğini kaydetti.

Projeyle ulaşım konforunun da artırıldığının altını çizen Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilindiği üzere Kilimli, kömür madenlerinin varlığı ve özelikle Filyos Limanı Projesi ile ilgili ulaşımın sağlanması açısından önemli bir konuma sahiptir. Projenin tamamlanmasıyla hali hazırda Zonguldak-Kilimli geçişi için kullanılan şehir içi trafiği oldukça rahatlayacak. Mesafenin kısalmasıyla de ekonomik olarak fayda sağlayacak. Zonguldak ile Kilimli ilçesine bölünmüş yol standardında ulaşımı sağlayacak projeyle güzergah 4,5 kilometre, seyahat süresi ise 25 dakika kısalacak. Yol kesimi ve tünellerin açılmasıyla seyahat süresi 30 dakikadan 5 dakikaya inecek. Zamandan 22,4 milyon lira, akaryakıttan 2,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 24,5 milyon lira tasarruf sağlanacak."

Dev dalgalar Karadeniz sahil yolunu ulaşıma kapattı Kastamonu’nun İnebolu, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde fırtına sebebi ile oluşan dev dalgalar, Karadeniz sahil yolunu ulaşıma kapattı.