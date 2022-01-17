Türkiye Gazetesi

2025’ten sonra da her ay 2 Hürjet üretimini hedeflediklerini bildiren Kotil “Tünelin ucuna, çıkışa geldik. Millî Muharip Uçak (MMU) yıllar önce planlandığı zaman aslında önce bir jet eğitim uçağı vardı. Hürkuş’un devamı olsun diye adını Hürjet koyduk. Niye bir silsile var? Hürjet daha küçük, daha düşük maliyetli, daha önce yapılabilir, üzerinde öğrendiklerimiz var. İkisi de süpersonik, aynı kategoride, biri küçük diğeri büyük. Bunu yapmamızı Savunma Sanayii Başkanı’mız İsmail Demir söyledi. 2016 yılında göreve başladığımda ilk konuşmamız buydu. İlk yaptığım, Hürjet’in dosyasını, yapılan çalışmaları aldım. Yönetim Kurulumuz destek verdi ve Hürjet’e başladık” dedi.

DÜNYAYI FETHEDECEK

Hürjet Projesi’ni MMU’nun önüne koyduklarını dile getiren Kotil, burada öğrenilenleri millî savaş uçağına transfer edeceklerini söyledi. Kotil, projeler üzerinde 2 farklı genel müdür yardımcılığının çalıştığını ve sürekli iletişim hâlinde olduklarını kaydetti. Hürjet’in de katıldığı Malezya’daki 18 uçaklık hafif taarruz uçağı ihalesine yönelik de açıklamada bulunan Kotil, şunları söyledi: Gidip anlatıyoruz yetkililere. Öyle bir teklif verip, geri çekilmiş değiliz. Bu konuda Malezya’ya 3 defa ben gittim, şimdi dördüncü gidişimi yapacağım ve ürünümüze inanıyoruz.. Her adımında olacağım.

HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alınmıştır. " denildi.

TUSAŞ’dan heyecanlandıran paylaşım: Hürjet için geri sayım başlatıldı Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi’den (TUSAŞ) heyecanlandıran paylaşım. TUSAŞ, resmi hesabından bir paylaşım yaparak Hürjet için tarih verdi. TUSAŞ’ın heyecanlandıran paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşımının ardından herkes Türkiye’nin yerli ve milli olan Hürjet’in özelliklerini merak etmeye başladı. İşte Hürjet’in teknik özellikleri…