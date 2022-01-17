Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları dar bantta sıkışmış durumda. Fiyatlarda dalgalanma devam ederken, ABD’den yüzde 7’nin üstünde gelen enflasyon rakamıyla gözler Fed’in kararına çevrildi. Özellikle ABD’de enflasyonun bu kadar yüksek olması Fed’in faiz artırımına gideceğini güçlendirdi.

ENFLASYON SORUNU DEVAM EDİYOR

Küresel ekonomilerde enflasyondan nasibini alıyor. Koronavirüs pandemisiyle halka verilen destekler enflasyonu hızla arttırdı. Merkez bankaları da artan enflasyonu önlemek için faiz arttırıp piyasadan likidite çekip enflasyonu frenlemeyi düşünüyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Haftanın ilk gününde Ons altın güne 1817 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1813 dolar, en yüksek de 1820 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:14 itibarıyla 1818 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN 800 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Gram Altın fiyatları döviz kurlarındaki volatilitenin azalmasıyla birlikte 800 liranın altına geriledi. Güne 789.3 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 787.2 lira, en yüksek de 793.6 lirayı gördü.

Altın fiyatlarındaki son durum;

Çeyrek Altın

Alış: 1.266,61 Satış: 1.295,24

Cumhuriyet Altını

Alış: 5.249,00 Satış: 5.329,00

Tam Altın

Alış: 5.224,78 Satış: 5.355,26

Yarım Altın

Alış: 2.525,31 Satış: 2.590,49

Dolar bugün ne kadar? 17 Ocak döviz fiyatları Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İstanbul serbest piyasada dolar 13,5270 liradan, avro 15,4480 liradan haftaya başladı.

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