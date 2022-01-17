Türkiye Gazetesi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası, ve ABD Merkez Bankası Fed ile Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarını açıklanmadan önce piyasaların nabzını tuttu.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTACAK

İslam Memiş piyasalardaki sıkışıklığın hala devam ettiğini belirtirken “Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararına piyasalar odaklandı. İç piyasalarda geniş bir bant aralığı yok. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı direk dolar/TL kuru üzerinde ve TL’nin performansı açısından oldukça önemli” dedi.

Yılın ilk çeyreğinde muhtemelen faizlere dokunmayacağını tahmin ettiğini söyleyen Memiş, “Şuanki ekonomik koşullar bunu gösteriyor. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, FED’i görmek isteyecektir. FED’in faiz kararı veya para politikası muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yeniden bir reaksiyon almamasına neden olabilir. Ben pas geçeceğini tahmin ediyorum. O yüzden de dolar/TL kurunda bir miktar geri çekilmenin Perşembe günü ve sonrasında da devam edeceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

FAİZ SABİT KALIRSA DÖVİZ DÜŞEBİLİR

Dolar/TL fiyatındaki düşüşü de yorumlayan İslam Memiş, “Benim için şuanda 12,90 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. 12,90 seviyelerini önce görmek gerekiyor. Özellikle metinde nasıl açıklamalar olacak bunu da görmek gerekiyor. Faiz kararını pas geçmesinden sonraki hafta FED’e odaklanmak gerekiyor. Dolar endeksinin ve doların uluslararası piyasalardaki değeri çok önemli olacaktır. O yüzden eğer pas geçmesi durumunda 13 TL seviyesinin altına sarkma 12,90 seviyesi destek seviyesi ama FED doları nasıl etkileyecek bunu iyi takip etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altın ile ilgili tahminleri de paylaşan Memiş, “Dolar nereye giderse gram altın da oraya gider. Dolayısıyla dolar kurunun takip etmeye devam ediyoruz. 750 ve devamında 720 lira seviyesi benim için güçlü bir destek seviyesi. Eğer 750 lira seviyesini altına sarkarsa kısa vadede 720 lira seviyesi gündeme gelebilir. Ancak ben bu gerilemenin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bundan dolayı uzun vadede bu alım fırsatı olarak düşünüyorum” şeklinde konuştu.

DİJİTAL PARALARDA DİP GÖRÜLECEK Mİ?

Son dönemde dijital parada seyir eden yatay çizgi ile ilgili konuşan Memiş, “Kripto para piyasası da FED’e odaklandı. Ama bence FED’den sonra bir satış dalgası gelme ihtimali var. Büyük satışların ben daha gelmediğini düşünüyorum. FED’den sonra ben tekrar sert satışlar olacağını tahmin ediyorum. Orta vadeli olarak yaz ayına baktığımızda ise yeni rekorlar görmemiz çok önemli. Kısa vadede düşüş daha bitmedi. Bu sert düşüşlerin ikinci dalgası FED’den sonra yaşanılabilir” ifadeleri kullandı.

STERLİNDE BEKLENTİ NE KADAR?

Son olarak yatırımcılara ‘Sterlin’ tavsiyesinde bulunan Memiş, “Sterlin/TL ve Sterlin/Dolar kurunda gerileme bekliyorum ama bu gerileme uzun vade için yön arayışına neden olacak. Özellikle sterlini işaret etmemim sebebi İngiltere 2022 yılında çok konuşulacak ve sterlin tarafını o yüzden önemsiyorum. FED’in kararları sonrasında dolar endeksinde hafif faizlerinde yukarı yönlü seyrin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

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