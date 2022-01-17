Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de 2019 yılında kayyum atanan, ardından da iflasına karar verilen Yörsan'ın yeni sahibi belli oldu. Susurluk İcra İflas Dairesi tarafından yapılan açık arttırmada Matlı Holding en yüksek fiyatı vererek Yörsan'ı aldı. Beyaz et ve yumurta sektöründe önde gelen firmalarından Keskinoğlu'nun yüzde 20'sini alarak adından söz ettiren Matlı Holding, bu yatırımıyla gücüne güç kattı.



YÖRSAN'IN TARİHİ

Yörsan, 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi adıyla kuruldu. Şirket, 1979 yılında Susurluk'ta bir mandıra aldı, 1984'te inşa edilen fabrikası faaliyete geçti. Böylelikle Yörsan A.Ş adını aldı. 1985 yılında şirket, pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başladı. Yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Binlerce üreticinin de sütlerini satın alarak Balıkesir yöresinde çiftçiye katkı sağladı. Ağırlıklı olarak süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere süt ürünlerini ABD, Japonya, KKTC ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat etti.



2014'te ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirket tarafından satın alındı. 2018 yılında firma, Türkiye’deki fonlarını ABD’li bir şirkete sattı. Ancak Yörsan, yaşadığı ekonomik problemlerden dolayı konkordato ilan etti. 2019 yılında da kayyum atandı. 10 Temmuz 2020 tarihinde Yörsan'ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kabul edildi. Susurluk İcra İflas Dairesinin 2020/1 sayılı İflas Kararına istinaden bugün satışa çıkarıldı.