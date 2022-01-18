Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | ANTALYA

Türkiye’nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonlarından Dosso Dossi Fashion Show, yılın ilk fuarını 10-15 Ocak arasında Antalya’da 110 firmanın katılımıyla gerçekleştirdi. Şimdiye kadar kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı sektörlerinden hazır giyim markalarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe bu defa ev tekstili sektörü de dâhil oldu. 20 yeni markanın katılımıyla rekor firma sayısına ulaştıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan “Fuar pazarlama ağımızda toplam 110 markaya ulaştık. Ev tekstilinin de dâhil olmasıyla 5 ayrı ürün grubu ile yaklaşık 3 bin misafiri ağırladık” dedi.

RUSYA’NIN PAYI ARTACAK

Hazır giyim ve ev tekstil alıcılarıyla Antalya’da başarılı bir fuar süreci geçirdiklerini belirten Eraslan, ürün gruplarını geliştirerek değişik sektörlerde büyümeye devam edeceklerini söyledi. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Irak ve Kazakistan başta olmak üzere 40 ülkede Türk hazır giyim markaları ile büyük bir bilinirliğe ulaştıklarını belirten Eraslan, öncelikli hedeflerinin pandemi döneminde düşüş yaşanan ev tekstili sektörünün Rusya coğrafyasındaki ihracaat oranlarını artırmak olduğunu söyledi. Eraslan “Özellikle Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerde yıllardır yakaladığımız pazarlama başarısı ile ev tekstil sektöründe de iddialı olacağız. Geldiğimiz noktaya bakarsak, ülkemiz sanayicisi artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar bütün alanlarda yüksek kaliteyi sunabilmektedir. Rakip ülkelere göre daha kaliteli, daha farklı ve inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücümüzü artırıyoruz” diye konuştu.

90 MİLYON DOLARLIK CİRO

Ev tekstil ihracatında Rusya ve çevre ülkelerin yaklaşık yüzde 5’lik bir paya sahip olduğunu belirten Hikmet Eraslan şöyle devam etti: 2020’de Türkiye’nin ev tekstili sektörü ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 4 azalış ile 2 milyar 490 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerdeki ihracat rakamlarına katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışacağız. Fuarımız kapsamında mevcut alım heyetleri kadın, erkek, çocuk ve ayakkabıdan sonra ev tekstili ile genişleyen ürün gruplarımıza büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat rakamımız olan 90 milyon doları 2022 yılında çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu fuarımızda 30-35 milyon dolarlık satış bekliyorum. Sonrasında yıl içinde devam edecek siparişlerle birlikte ciro hedeflerimize başarıyla ulaşacağız.

FUAR TAKVİMİMİZDE KAZAKİSTAN YER ALIYOR

Rusya’dan sonra en fazla alım heyeti ağırladıkları ülke olan Kazakistan’da son günlerde yaşanan olayları büyük bir üzüntü ile takip ettiklerini belirten Hikmet Eraslan “Kazakistan, Türk tekstil markaları için çok önemli bir pazar. Biz de orada defalarca fuar gerçekleştirdik. Bir an önce olayların son bulmasını ve Kazakistan’a huzur gelmesini temenni ediyorum. 2022 fuar takvimimizde Kazakistan Almatı da bulunuyor” dedi.

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