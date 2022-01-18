Türkiye Gazetesi

Dolar kuru yeni haftaya 13 TL’nin üzerinde giriş yapmıştı. Geçen hafta 14 TL’nin altında seyreden dolar kuru bu hafta da sakinliğini koruyor.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

Günlük döviz kuru rakamları için bugün dolar ne kadar oldu sorusunun cevabını arayan vatandaşlar haftaya gerçekleşecek olan FED toplantısı öncesi araştırma yapıyor. Serbest piyasada döviz alış fiyatları belli oldu.

DOLAR NE KADAR SATIŞ?

Son dakika döviz kurlarına göre dolar 13,4570 liradan, avro 15,3460 liradan güne başladı. Serbest piyasada 13,4550 liradan alınan dolar 13,4570 liradan satılıyor. 15,3440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3460 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4320 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3220 lira olmuştu.

Altın fiyatlarında FED baskısı kalkıyor | Altında yeni zirve yolda mı? ABD Merkez Bankasının “öngörülebilir” olarak faiz artış sürecini yönetmesi, ons altın tarafında “FED’e dair şahin beklentilerin belli bir bölge içinde fiyatlanmasına” sebep oldu. 2020’de 2.121 dolar ile zirveyi gören ons, FED olumsuzluğunu 1.680-1.750 bandında başarıyla savundu. Bugünkü 1.820-1.825 dolar bölgesi düşüş trendi için önemli kırılma noktası.