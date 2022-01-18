Türkiye Gazetesi

Bir süredir satış dalgasında olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüşler yüzde 5'i aşınca devre kesici devreye girdi ve işlemler durduruldu. İşlemlerin bugün yeniden başlamayacağı ve seansın tamamlandığı bildirildi. BIST 100 endeksi yüzde 5.08 düşüşle 1.979 puana geriledi. Bankacılık hisseleri yüzde 4,50 ile yüzde 6 arasında düşüşler sergiledi.