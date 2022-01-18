Türkiye Gazetesi

Akar yakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Motorine bu geceden itibaren geçerli olamak üzere 52 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzin ve motorine zam! Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam yapıldığı duyuruldu. Söz konusu zamlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.



Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. İşte akaryakıt ürünlerinde yeni fiyatlar...