Türkiye Gazetesi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üye bankalarının kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların, üye bankalar nezdindeki hesaplarına yatan ücreti ve maaşının haczedilmemesi ve teminata alınmaması kararlaştırıldı.

Yine bu kişilerin hesaplarına yatan sosyal yardımların da haczedilmemesi, teminata alınmaması ve borçların tahsilatında kullanılmamasını da kapsayan kararla ilgili duyuru bütün TKBB üyelerine yapılarak yürürlüğe girdi.

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, güçlü bir devamlılığın ancak ve ancak içinde bulundukları toplumun ihtiyaçlarını gözeterek, paydaş ekonomisini odağa alarak mümkün olacağını belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti: Tek taraflı değil, kolektif bir kazancı ve refahı önemseyen, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle faaliyetlerini yürüten ve bugüne kadar yaşanan tüm krizleri başarıyla atlatan katılım bankacılığı sektörünün giderek artan gücü de bu çalışma anlayışından ileri gelmektedir. Önümüzdeki dönemde tüm dünyada katılım finans sektörünün, faaliyet modelinin ve benimsediği prensiplerin, finans modellerinin sürdürülebilirliği açısından ne derece önemli olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizin refah düzeyinin yükseltilmesi misyonunda ekonomik hedeflere ulaşmayı amaçlayan katılım bankacılığı, toplumsal fayda odağına hizmet eden esasları ile sosyal finans konusunda üzerine düşen sorumlulukların farkında olarak yeni adımlar atmaya devam edecek.

KKTC'de asgari ücret belli oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde asgari ücret açıklandı. Ülkede asgari ücrete yüzde 40 zam getirilerek net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak resmen kabul edildi.

Meslek liseliye yarım asgari ücret Ülkemizde mesleki eğitim yeniden şekilleniyor. 81 ilin tamamında sektörlerle çok güçlü iş birlikleri kurulmaya başlandı. Türkiye'nin 251 organize sanayi bölgesinin tamamında mesleki eğitim merkezleri sözü yerine getirildi. TBMM’de yapılan son değişiklikle öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri oranındaki maaşın tamamını devlet ödeyecek. Ayrıca üçüncü yılında kalfa olan öğrenciler asgari ücretin yarısı kadar ücret alacak.

Son dakika: Asgari ücrete vergi muafiyeti yürürlükte Maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.