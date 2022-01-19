Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması hâlinde vatandaş ceza ödemeden sözleşmeyi feshedebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yönetmelikte yapılan değişiklikle elektronik vatandaşların haberleşme aboneliklerini e-İmza, kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileriyle e-Devlet Kapısı üzerinden başlatılabileceğini söyledi.

DOLAYLI ABONELİKLER ENGELLENECEK

Sayan “Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşmeyle kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler. ‘Bu kampanyaya üye olursanız, kampanyasını da onaylamış sayılırsınız’ devri bitti. Düzenlemeyle abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek” dedi.

ÇİFT SİMİ OLANLARA GÜZEL HABER

Sayan ayrıca müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM gibi yöntemler aracılığıyla verilen onayların, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebileceğine dikkati çekerek çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacağını bildirdi. Birden fazla hattı olanların, diğer hatlarının işlem yetkilerini sınırlandırabileceğini vurgulayan Sayan, şunları kaydetti: Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. İşlemlerde kimlik fotokopisi alınmayacak. Yeni düzenlemeyle taahhütname süresi en fazla 24 ayla sınırlı olacak. Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf şekilde bilgilendirilecek. Aboneye sunulan internet hızının sağlanamaması hâlinde vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi feshedebilecek.

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