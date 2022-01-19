Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

Kadınların kurduğu KOBİ ve kadın yönetici sayısının artırılması için kesenin ağzı açıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenen Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı kapsamında toplam 700 milyon lira kredi desteği verilecek. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz kendilerinin de program kapsamında kurucusu ya da yöneticisi kadın olan KOBİ’leri desteklemek ve onların finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere yüzde 80 KGF teminat desteği ile kadın KOBİ’lere 50 milyon dolar kredi vereceklerini açıkladı. Oğuz bu kapsamda 12 aya kadar ödemesiz dönemli, uygun faiz oranlarıyla 12 milyon TL’ye kadar taksitli ticari kredi imkânı sunacaklarını bildirdi. Oğuz “Ayrıca krediden faydalanan KOBİ’lerimiz bir yıl boyunca para transferlerini de ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Paket kapsamında; yeni POS müşterilerimize avantajlı komisyon oranı, POS hizmet ücretinde yüzde 50 indirim ve yeni ticari kart müşterilerimize ise chip-para fırsatı sunuyoruz. Bu kredi ile finansman ihtiyacı karşılandıktan sonra ihtiyaç duyulan mentorluk, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini de ücretsiz olarak vereceğiz” dedi.

Pandemiden sonra artık her yerde olduğu gibi KOBİ’lerde de işleri hızlandırma motivasyonu bulunduğunu belirten Oğuz, şunları kaydetti: Hepimizin ortak ihtiyacı olan işleri hızlandırma ve zaman tasarrufu konusunda KOBİ’lerimize destek verip, sunduğumuz avantajlarla da onların yanında olduğumuzu bilmelerini, hissetmelerini istiyoruz. Akbank’la KOBİ Hareketi kapsamında, KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarına göre bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketler oluşturup, bu paketlerin mobil kanaldan self-servis aracılığıyla hızlı bir deneyimle sunulabilmesini amaçladık. Bu kapsamda 2022 yılında 16 yeni ürünümüz olacak. İlk aşamada, KOBİ’lerimize e-Ticaret’e Hoş geldin ve Vaktini Nakite Çevir Paketimizi sunuyoruz. Yeni müşteri olan ya da bankamızla tekrar aktif olarak çalışmaya başlayan müşteriler ilk üç ay boyunca havale, EFT, swift, çek ve senet işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Akbank Mobil üzerinden yeni müşteri olanlar masrafsız, 50 bin TL’ye ve 36 aya varan vadeli aylık eşit taksitli ticari kredi imkânından faydalanabiliyor.

Vodafone KOBİ'leri geleceğe hazırlıyor: İşletmelere dijital destek Vodafone, e-Ticaret hizmeti kapsamında KOBİ’lere ödeme sistemleri, kargo takibi ve pazar yeri entegrasyonu desteği verirken, IoT çözümleri ile tarım, sağlık, enerji ve ulaşım gibi sektörlerde dijital dönüşüme öncülük ediyor.

İTO ve Türk Telekom'dan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı İstanbul Ticaret Odası ve Türk Telekom, ülke ekonomisinin önemli gücünü oluşturan KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine liderlik etmek ve küresel rekabette avantaj elde etmelerini sağlamak için iş birliği yaptı.