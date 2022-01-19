Türkiye Gazetesi

Altın yatırımcısı ons ve gram altın üzerinde etkili olacak Fed faiz kararına odaklanırken diğer yandan gözler Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Ons altın, geçtiğimiz haftaya düşüşle başlamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın salı gün yaptığı açıklamaları ardından yükseliş gösterdi.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz kurlarında bugün yatay bir seyir hakim. Dolar/TL, 13,57'nin hemen üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 15,38'ler düzeyinde işlem görüyor.

Yurt içinde Kabine toplantısının izleneceği günde, yurt dışında İngiltere, Almanya ve Kanada enflasyon, ABD konut başlangıçları verileri takip edilecek.

ALTINDA SON DURUM

19 Ocak Çarşamba gram altın 788 TL seviyelerinden işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 714,13

SATIŞ: 743,16

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.066,45

SATIŞ: 5.165,13

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.555,00

SATIŞ: 2.621,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 789,88

SATIŞ: 790,01

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.277,00

SATIŞ: 1.311,00

İSLAM MEMİŞ ALTIN TAHMİNİ

Amerikan Merkez Bankası (Fed)’in açıklamaları küresel piyasaları doğrudan etkiliyor. Altın yatırımcısı yılın ilk Fed faiz kararını beklerken gram altın fiyatı merak konusu oldu. ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde çıkmasıyla ons altın yükselişini sürdürürken 19 Ocak Çarşamba gram altın 788 TL seviyelerinden işlem görüyor. Enflasyonda yüksek ivmenin ve düşük ABD dolarının altın fiyatını 2022'de daha yüksek fiyatlara yönlendirmesi bekleniyor. İslam Memiş altın tahmini yaparken ''Şu an orta seviyedeyiz. Aşağıda 1.600 Dolar, yukarıda 2.000 Dolar seviyesi var. Bu iki seviye de test edilecek ancak önce hangisi test edilir, bunun cevabı Fed kararlarında saklı.’’ ifadelerine yer verdi.

DOLAR NEREYE GİDERSE ALTINDA ORAYA GİDER

İslam Memiş “Dolar nereye giderse gram altın da oraya gider. Dolayısıyla dolar kurunun takip etmeye devam ediyoruz. 750 ve devamında 720 lira seviyesi benim için güçlü bir destek seviyesi. Eğer 750 lira seviyesini altına sarkarsa kısa vadede 720 lira seviyesi gündeme gelebilir. Ancak ben bu gerilemenin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bundan dolayı uzun vadede bu alım fırsatı olarak düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Dolar kuru bugün ne kadar? Güncel döviz kurları 18 Ocak 2022 Hafta açılışı öncesinde düşüşün yaşandığı dolar kuru bu hafta da yatay seviyede ilerliyor. Hafta başında 13,80’lerde yer alan dolar 13’50’lileri görmüştü. Peki dolar bu ne kadar, euro kaç TL? İşte 18 Ocak 2022 güncel döviz kurları...