Türkiye Gazetesi

İş hayatına farklı nedenlerle ara vermek zorunda kalan ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi. Bunun için tek şart 20 yıldan fazla evli olmak ve daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?

İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermek yeterli.

İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu olarak değerlendiriliyor.

Yani emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor.

Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan em ekli olabiliyor.

Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor.

SGK'den Genel Sağlık Sigortası açıklaması Sosyal Güvenlik Kurumu herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve düşük gelirli vatandaşların, ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası primi ödemeleri halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabildiklerini bildirdi.

Gençlere sigorta kolaylığı Allianz'ın, 31 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek 'TSS Gençlik Kampanyası' ile 18 - 25 yaş arasındaki gençler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olabilecek.