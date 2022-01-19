Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki artışın "ekonominin önündeki el freni" durumuna geldiğini belirterek, "Benzin ve motorin fiyatları yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı" ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede ikinci yılın tamamlanmak üzere olduğuna işaret etti.

ARTAN MALİYET ESNAFIN İŞLERİNİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Salgından olumsuz etkilenen esnafın toparlanma aşamasındayken artan maliyetlerin altında ezildiğini belirten Palandöken, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin, esnafın işlerini yeniden durma noktasına getirdiğini bildirdi.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞENE KADAR ÖTV ALINMAMALI

Salgın sürecinde eşel mobil sistemiyle kontrol altında tutulan akaryakıt fiyatlarının, döviz kurlarındaki artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Akaryakıt fiyatları artık ekonomi önünde el freni görevi görmeye başladı. Benzin ve motorin fiyatları yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı. ÖTV alınmaz ise enflasyon süratle aşağı gelir fiyatlar düşer. Piyasalara güven gelir. Döviz kurları yaz aylarına doğru düşmeye başladığında akaryakıt fiyatları da düşecektir. Benzin ve motorin fiyatları litrede 9 liranın altına düşünce yeniden ÖTV alınabilir. Ancak bugün esnafa ve çiftçiye destek için benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı."

BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13.01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13.64 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 12.94 liradan 13.57 liraya, İzmir'de 13.02 liradan 13.65 liraya çıktı.

MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Motrinin litresi Ankara'da ortalama 14,34 liradan satılacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 14,27 liradan, İzmir'de 14,34 liradan satışa çıkacak.

LPG OTOGAZ LİTRE FİYATI NE KADAR?

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,80 liradan 9,09 liraya, İstanbul'da ortalama 8,76 liradan 9,05 liraya ve İzmir'de 8,64 liradan 8,93 liraya yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem: Artışlar ÖTV tutarlarını geçmeyecek! Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak olup olası artışlar 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.

EPGİS açıkladı: Akaryakıt fiyatlarında 'ciddi düşüş' bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına da olumlu yansıyacağı öngörülüyor.