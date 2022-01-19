Türkiye Gazetesi

İSKİ, eylül ayında suya yüzde 39 oranında zam talebinde bulundu. İBB Meclisinde AK Parti ve MHP grubu zammın yüzde 39 değil, yüzde 17.80 oranında yapılmasını teklif etti. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her 2,5 metreküpte 0,5 metreküp suyun ücretsiz verilmesini sağlayan "insani kullanım bedeli"ni de Sayıştay raporunu gerekçe göstererek iptal etti. Bu da yüzde 25 gizli zam tartışmalarını beraberinde getirdi. İtirazlar üzerine "insani kullanım bedeli" yeniden getirildi.

Yeni yıla girerken İSKİ, zam talebinde bulunma kararı aldı. İBB Başkanı İmamoğlu, İSKİ'nin elektrik tüketim bedelinin son bir yılda 1 milyar 300 milyon liradan 2 milyar 700 milyon liraya çıktığını söyledi.

NE OLACAK?

İSKİ Genel Kurulu zam teklifiyle önümüzdeki günlerde toplanacak. Teklif İBB Meclisi'ne sunulacak. Artışın hangi oranda olacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak son kararı Meclis'te ağırlığı bulunan AK Parti ve MHP Grubu belirleyecek. Zam teklifi kabul edilmeyebilir ya da oranı düşük tutulabilir. Bu durumda İBB, mahkemeye gidebilir.

Yüzde 40 talep ediyorlar: İBB suya zammın suyunu çıkardı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi

EPDK'den elektrik zammı açıklaması Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı bildirildi.