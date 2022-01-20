Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk ‘decacorn’u Trendyol, gözünü yurt dışına dikti. Trendyol Türkiye’de üretilen yerli ürünleri e-İhracat yoluyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki tüketicilerle buluşturacak. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, artık ihracatın da dijitalleştiğine ve Trendyol’a bu konuda büyük görev düştüğüne dikkati çekerek “Platformumuzda her ilden binlerce satıcı var. Sattığımız malların yüzde 75’i Türkiye’de üretiliyor. Hakkâri’de, Van’da üretilen ürünü nasıl Ankara ve İstanbul’a taşıyorsak bundan sonraki hedefimiz Türkiye’deki ürünleri Berlin’de, Riyad’da, Dubai’de müşterinin kapısına kadar götürmek. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde bu potansiyelimiz var. Bu pazarlarda Türk ürünlerinin kalite ve fiyat ortalamasıyla sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Bu ürünlerin elektronik ihracatının teknolojik ve lojistik altyapısına ciddi yatırım yapacağız. Trendyol’dan satılan ürünleri Avrupa ve Orta Doğu’da müşterinin kapısına kadar götürmek istiyoruz. Bu amaçla yurt dışında bazı noktalarda ayrıştırma merkezleri ve depolar kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"ÜRETİCİLERİ DİREKT 500 MİLYON MÜŞTERİYLE BULUŞTURACAĞIZ"

Ayrıştırma depoları yatırımlarıyla ilk aşamada Avrupa’nın mümkün olduğu kadar göbeğinde olmak istediklerini belirten Çetin, şunları kaydetti: Türk üreticileri için Avrupa ve Orta Doğu ile beraber 500 milyonluk yeni bir pazar var. İhracat yapıyoruz ama oradaki marka ve toptancılara. Biz üreticileri direkt 500 milyon müşteriyle buluşturacağız. Almanya’daki müşteri, oradaki Trendyol aplikasyonundan girip ürününü satın alabiliyor. Almanca ve Arapça gibi lokal diller de entegre edilecek. Önümüzdeki beş sene 5 milyar dolarlık hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım düşünüyoruz. Yurt dışında şirket satın almaları da değerlendiriyoruz. Bazı yatırımları ise sıfırdan yapacağız.

Şirketin e-İhracat rakamlarına ilişkin de bilgi veren Çetin, şu değerlendirmede bulundu: Trendyol, 2021 yılında 150 milyon dolar hacminde doğrudan eİhracat gerçekleştirirken yabancı ülkelerdeki müşterilerin platformdan satın aldıkları ürünlerden oluşan ticaretin toplam hacmi 115 milyon dolara, toplam ihracat hacmi ise 265 milyon dolara ulaştı. E-İhracat hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 264 artış gösterdi. 6 milyon sipariş aldık. 2023 yılında e-İhracat hacmi hedefimizi 1 milyar dolar olarak belirledik. Şu an globalde yerli üreticilerimizin ürettiği Trendyol markalı ürünleri kullanan 4 milyon müşteri bulunuyor. Hedefimiz beş yıl içinde Trendyol’un satışları içinde eİhracat’ın payını yüzde 25’e çıkarmak. Esnafımızı ve KOBİ’lerimizi tüm dünyada satış yapabilir hâle getireceğiz. 1,1 milyon kişilik istihdamın da 2023 yılında 2,4 milyon kişiye ulaşacağını öngörüyoruz.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin

HALKA ARZ OLACAK

Çağlayan Çetin, e-İhracat hedeflerinin ardından halka arz planlarının bulunduğunu belirterek “Halka arzda üçte bir ciromuzun ihracattan geldiğini görmek istiyoruz. Zaman-lama olarak hedeflerimize 2024-2025 yıllarında ulaşabiliriz. Belki 2023’e kadar da o hedeflere ulaşabiliriz. Türk şirketi olarak İstanbul ve başka bir pazarla beraber ikili halka arz olabileceğini düşünebiliriz. İkinci yer Londra mı olur, New York mu olur, o günkü duruma bakarız. New York teknoloji şirketleri için önemli bir borsa” dedi.

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a kötü haber: Soruşturma açıldı Rekabet Kurumu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.