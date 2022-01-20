Dün dolar 13.60 liranın üzerini görmüş, piyasa kapanışına doğru ise yeniden 13.50 liranın altına gerilemişti.
Dolar yeni güne ise 13.46 liradan başladı.
PİYASALAR BUGÜN SAAT 14.00'E KİLİTLENDİ
Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararında olacak.
Toplantıya ilişkin beklenti anketlerinde ekonomist ve kurumların ezici çoğunluğu bugün faizin sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi.
Analistler bu beklentinin aksine yeni bir faiz indirimi gelmesi durumunda kurda yükseliş yaşanabileceğini belirtti.
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