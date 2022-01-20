Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması sonrasında hızla tırmanışa geçti. Küresel piyasalarda altın fiyatları 1840 doların üzerine çıkmış durumda. Fiyatlardaki yükselişlerin ardından ABD yetkilileri Rusya’nın herhangi bir saldırısı halinde ekonomiye çok ağır yaralar verebileceğine dair uyarılarda bulundu. Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 800 TL sınırına ulaştı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

RUSYA ABD KRİZİNİN PİYASALARA ETKİSİ

Rusya ile ABD arasındaki Ukrayna kriziyle birlikte ABD Merkez Bankası Fed’in faiz arttırma sinyalleri piyasaları altüst etmiş durumda. ABD’de enflasyon oranı yüzde 7’yi aşmış durumda. Fed’in altın fiyatlarındaki baskısı devam ederken, koronavirüsün Omicron varyantının dünyada çok hızlı yayılması da piyasaları tetiklemiş durumda.

SON İKİ AYIN EN YÜKSEK ZİRVESİ

Ons altın fiyatları son iki ayın zirvesini görmüş durumda. 1844 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın güne 1842 dolardan başladı. Böylece iki ayın zirvesini de görmüş oldu. Gün içinde en düşük 1838 dolar, en yüksek de 1844 dolar seviyesini gördü. Saat 07:34 itibarıyla 1840 dolar seviyesinde işlem görüyor.

800 TL SINIRINA DAYANDI

Gram Altın fiyatları dolardaki düşüşün etkisiyle 800 liranın altına geriledi. Ons altının 2 ayın zirvesine çıkmasıyla birlikte güçlü kalma çabasını sürdürmeye çalışan gram altın güne 795.8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 791.4 lira, en yüksek de 797.1 lira seviyesi görüldü. Saat 07:34 itibarıyla 795.2 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 796,01 TL

Gram altın satış fiyatı: 796,12 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.288,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.316,00TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.563,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.625,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.128,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.231,00 TL

Altın fiyatlarında FED baskısı kalkıyor | Altında yeni zirve yolda mı? ABD Merkez Bankasının “öngörülebilir” olarak faiz artış sürecini yönetmesi, ons altın tarafında “FED’e dair şahin beklentilerin belli bir bölge içinde fiyatlanmasına” sebep oldu. 2020’de 2.121 dolar ile zirveyi gören ons, FED olumsuzluğunu 1.680-1.750 bandında başarıyla savundu. Bugünkü 1.820-1.825 dolar bölgesi düşüş trendi için önemli kırılma noktası.

ABD'de evlere ücretsiz Covid-19 testi gönderiliyor ABD'de her bir kişiye 4 ücretsiz koronavirüs test kiti yollanmaya başladı. Evlere maskeler de dağıtılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: ABD'ye minnettarız ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir araya geldi. İkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına ilişkin görüştü.