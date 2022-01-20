Türkiye Gazetesi

Önemli konular hakkında Türkiye’ye gelen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, bugün saat 16:30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Dünyada bir ilke imza atan Bukele, resmi törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la baş başa görüştükten sonra, iki ülkenin heyetleri arasında da görüşmeler gerçekleşip, anlaşmalar imzalanacak.

TWİTTER’DAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR YAPTI

Türkiye’ye gelmeden Twitter’dan attığı tweetlerle gündem olan Nayib Bukele, Türkiye'ye gelişini "Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" sözleriyle duyurdu. Geçtiğimiz aylarda viral olan "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" sözünden esinlenerek esprili bir dil kullanan Bukele, şimdiden Türkiye’de ilgi odağı olmuş durumda.

DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

ABD doları kullanan El Salvador'un resmi para birimini geçtiğimiz Eylül ayında Bitcoin'e çevrilmişti. Geçişteki en büyük paya sahip olan Bukele dünyada bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Sosyal medya platformu Twitter'ı aktif kullanan Bukele'nin kripto paralara ilgisi de bulunuyor.

El Salvador’un 41 yaşındaki devlet başkanı Nayib Bukele, Salı günü sosyal medyadan Türkiye'ye geleceğini açıklamış ve binlerce mesaj almıştı.

Yılın ilk faiz kararı açıklanıyor! Merkez Bankası faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Merkez Bankası bugün saat 14’te yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz ay 100 puan indirimine giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekmişti. Uzmanların görüşlerine göre ise bu ayki politika faizi yine yüzde 14 düzeyinde sabit bırakılacak.

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolarda son durum Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne 13.46 liradan başladı

Faiz Sucuoğlu: Azerbaycan'ın, KKTC'yi tanıması önemli bir adım olur Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Azerbaycan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, Azerbaycan’a ‘Bizi tanıyın’ çağrısında bulunarak, “"Beklentimiz, özellikle kardeş olarak, aynı kökten geldiğimiz, aynı dili konuştuğumuz, aynı dini paylaştığımız Azerbaycan'ın da KKTC'yi tanıması. Bu, önemli bir adım olur" dedi.