Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizine ilişkin kararını saat 14.00’de açıkladı.

SABİT TUTULDU

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

PİYASALARIN GÖZÜ BU KARARDAYDI

Kur korumalı mevduat sonrası, piyasalar Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan yeni yılın ilk faiz kararına odaklanmıştı. Merkez Bankası’nın vereceği karar, yurtiçi piyasalarda kat ve kat önem kazanmış durumda.

Öte yandan dünya piyasalarında Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımı ve sıkı para politikasına gitme beklentisi doların, dünya piyasalarında değer artışını destekliyor.

SABİT KALICAK DEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz ayki toplantısında Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirerek politika faizini yüzde 15’ten yüzde 14’e çekmişti. Ekonomistler Merkez Bankası’nın bu ayki politika faizini yüzde 14’te sabit tutacağı görüşündeydi.

Reuters’ın anketine katılan 16 kurumdan ekonomistlerden 15’i faizlerin sabit bırakılacağı yönünde görüş bildirirken sadece bir kişi Merkez’in faizde 50 baz puan indirime gideceği görüşünü belirtmişti. AA Finans’ın anketinde görüş bildiren ekonomistlerin tamamı ise TCMB’nin politika faizini değiştirmeyerek sabit bırakacağını belirtmişti.

Merkez Bankası aralıkta yapılan toplantıda alınan kararların birikimli etkilerinin 2022 yılının ilk çeyreğinde takip edileceğini belirtip bekleme sinyali vermişti.

Görüşlerinde enflasyon oranının yüzde 36 olduğunun altını çizen ekonomistler, negatif reel faizin 20 puanı aştığına dikkati çekmişti.

Karar sonrası Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle;

Salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik riskler, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

TCMB, geçtiğimiz yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirimle yüzde 14 seviyesine çekmişti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. PPK toplantısı yapılan son dakika açıklamasına göre Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı. TCMB, geçtiğimiz yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirimle yüzde 14 seviyesine çekmişti.

Yılın ilk faiz kararı açıklanıyor! Merkez Bankası faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Merkez Bankası bugün saat 14’te yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz ay 100 puan indirimine giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekmişti. Uzmanların görüşlerine göre ise bu ayki politika faizi yine yüzde 14 düzeyinde sabit bırakılacak.

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