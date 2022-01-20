Türkiye Gazetesi

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’i resmi ödeme aracı olarak tanıyan ilk ülke olan El Salvador, kripto para alanındaki yeni hamleleriyle ekonomisi canlandırmayı hedefliyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele liderliğindeki Bitcoin girişimlerinin ardı arkası kesilmezken, El Salvador’u Bitcoin şehrine dönüştürmeyi hedefliyorlar.

BİTCOİN ADIMLARINA DEVAM EDİYORLAR

Dünyada bir ilki gerçekleştirerek Bitcoin’i resmi para birimi olarak ilan eden El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma, "Bitcoin Şehri" kurma ve Bitcoin tahvili çıkarma gibi girişimleriyle kripto para alanında adımlarını hızlandırıyor.

Üst üste gelen eleştirilere rağmen adımlarına hız kesmeden devam eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, atılan adımlarla ekonomilerini canlandırmak istiyor.

DÜNYADA BİR İLK

2021 yılında Bitcoin’in “yasal bir para birimi” olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin kongreden geçmesinin ardından tarihe geçen El Salvador, Eylül 2021'de de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu.

Ülkede kripto para adımları atılırken, ülkedeki işletmelerin lider kripto para birimi Bitcoin’in kabul etmesinin önü açıldı. Yani şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini kripto para ile yapabilecek hale geldi. O dönemde Devlet Başkanı Nayib Bukele, 200 Bitcoin daha aldıklarını ve toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoin'lerinin olduğunu belirterek, hükümetin daha fazla kripto para almayı hedeflediğini vurguladı

BİTCOİN MADENCİLİĞİNE BAŞLIYORLAR

Bitcoin’in resmi para birimi olmasının ardından El Salvador’da kripto para alanında yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı Twitter'da kendini El Salvador'un üst yöneticisi (CEO) olarak tanımlayan Bukele, ülkesinin Bitcoin madenciliğine başlayacağını duyurdu. Bukele, Ekim 2021'de El Salvador'daki volkanlardan elde edilen jeotermal enerji ile Bitcoin madenciliğine başladıklarını duyurdu.

BİTCOİN ŞEHRİ KURULACAK

El Salvador, madencilik atılımı sonrası "Bitcoin Şehri" için de harekete geçti. Devlet Başkanı Bukele, Kasım 2021'de, ülkenin güney doğusundaki Conchagua Yanardağı’nın etrafında "Bitcoin City" adında bir şehir kuracaklarını açıkladı.

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