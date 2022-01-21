Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından dün İstanbulluları sevindirecek bir haber geldi. Bakanlık, vatandaşların uzun süredir beklediği Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’nın bu yıl hizmete alınacağını duyurdu. Bu hattın, hastanenin, toplu konutların ve yoğun nüfusun bulunduğu Kayaşehir’e ulaşımı kolaylaştıracağı belirtildi. Ulaştırma Bakanlığı, hattın yüzde 95’inin tamamlandığını aktararak “Uzunluğu 6,2 kilometre. Dört istasyonlu raylı sistemimiz saatte 80 kilometre hıza uygun olacak. Bir saatte 70 bin yolcu taşıyabilecek. Bu hattı işletmeye aldığımızda, şehir merkezi ile hastane ve Kayaşehir arasında hızlı, ekonomik, emniyetli bir ulaşım sağlanacak” açıklamasında bulundu.

MARMARAY’A ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

Yeni metronun, Bağcılar-Kirazlı, Başakşehir-Olimpiyatköy hattının devamı niteliğinde olduğunu ve Metrokent’ten sonra dört istasyon daha büyümesi anlama geldiğini aktaran Bakanlık, şu bilgileri de paylaştı: Burası, Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacak. Bu entegrasyonlarla bölgenin Marmaray’a, havalimanına, Göktürk, Kemerburgaz, Kâğıthane, Beşiktaş Gayrettepe’ye metro ile ulaşımı da sağlanacak. İstanbul’un hep yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz. Halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için kamuoyunu yanıltmadan çalışmayı sürdüreceğiz.

Başakşehir-Kayaşehir metrosunun yüzde 72'si tamamlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metrosunun yüzde 72 tamamlandığını duyurarak, "İstasyon betonarme işlerini yüzde 80 düzeyine çıkardık, ince işlerde yüzde 37, ray işlerinde de yüzde 64 düzeyine ulaştık" dedi.

İBB yapamadı bakanlık el attı! Kayaşehir metrosu yıl sonuna açılıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "bütçemiz yok" diyerek durdurduğu metro hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bakan Adil Karaismailoğlu, 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattının yıl sonunda hizmete gireceğini duyurdu.